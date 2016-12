Sergente:si poteva risalire su nave

23:14

- "Noi abbiamo sorvolato con l’elicottero e abbiamo visto tutte le persone a poppa che stavano scendendo dalla biscaggina e quindi penso si potesse risalire". Lo dice il sergente Marco Savastano, aereosoccorritore Guardia costiera, in diretta allo speciale sulla nave Costa Concordia su Tgcom24 e Rete4. "Le persone sembravano non sapere cosa fare. La situazione apocalittica si è complicata quando le persone non riuscivano a salire sulla murazza".