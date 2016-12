foto Ansa 22:30 - Alle 22.12 di venerdì 13 gennaio, 27 minuti dopo l'impatto con lo scoglio alle 21.45, avviene la prima telefonata tra la Capitaneria di Porto di Livorno e la Costa Concordia. In quella telefonata, da bordo negano l'emergenza, si parla di un semplice black out e di verifiche in corso. Le risposte sono evasive anche sulla richiesta sei i passeggeri abbiano indossato i giubbetti di salvataggio: "Stiamo verificando le condizioni". Questa la trascrizione della conversazione tra l'ufficiale della Guardia costiera e quello della nave. Non si tratta di De Falco e Schettino, che si udiranno invece della telefonata successiva ormai celebre. - Alle 22.12 di venerdì 13 gennaio, 27 minuti dopo l'impatto con lo scoglio alle 21.45, avviene la prima telefonata tra la Capitaneria di Porto di Livorno e la Costa Concordia. In quella telefonata, da bordo negano l'emergenza, si parla di un semplice black out e di verifiche in corso. Le risposte sono evasive anche sulla richiesta sei i passeggeri abbiano indossato i giubbetti di salvataggio: "Stiamo verificando le condizioni". Questa la trascrizione della conversazione tra l'ufficiale della Guardia costiera e quello della nave. Non si tratta di De Falco e Schettino, che si udiranno invece della telefonata successiva ormai celebre.

Capitaneria: Buonasera Costa Concordia, cortesemente, avete dei problemi a bordo voi?



Costa Concordia: Sì, affermativo. Abbiamo un black out a bordo e stiamo verificando le condizioni.



Capitaneria: Avete necessità di assistenza o per il momento rimanete lì in zona isola del Giglio?



Costa Concordia: Sì affermativo, rimaniamo qui in zona a verificare il black out.



Capitaneria: Che tipo di problema, solamente il generatore? Perché i carabinieri di Prato hanno ricevuto la telefonata del parente di un marittimo che diceva che durante il pranzo gli è cascato tutto in testa.



Costa Concordia: No, negativo. Abbiamo un black out e stiamo verificando le condizioni a bordo.



Capitaneria: I passeggeri dicono che avete fatto indossare i giubbotti di salvataggio, è corretto?



Costa Concordia: Ripeto, stiamo verificando le condizioni del black out, stiamo verificando le condizioni del black out.



Capitaneria: Da quanto tempo avete questo black out?



Costa Concordia: Circa 20 minuti.



Capitaneria: Ok, teneteci informati sulla situazione.



Costa Concordia: Affermativo, vi teniamo informati.