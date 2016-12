Costa, al via iter per risarcimenti

09:58

- Contatti tra la Costa Crociere e i passeggeri della Concordia per "gli indennizzi relativi ai disagi sostenuti" a causa del naufragio. E' quanto si legge in una nota diffusa dalla stessa compagnia, che conferma il "dialogo con i propri ospiti e con tutte le associazioni che tutelano gli interessi dei consumatori". Nella lettera la Costa rinnova il "cordoglio" per le vittime, esprimendo la propria "vicinanza" ai loro parenti.