La donna: "Ero col comandante"

La ragazza, 25 anni, avrebbe lavorato per la Costa in passato ed è stata intervistata per due volte dopo il naufragio dalla tv moldava. Raccontando l'odissea della Concordia ha detto che appena è stato dato l'allarme, è salita sul ponte "per tradurre in russo agli altoparlanti le informazioni". Inoltre ha difeso il comandante da chi, come i media russi, ha mormorato che avesse bevuto: "Sono rimasta scioccata da questa informazione. I russi sono stati i primi a lasciare la nave. E alle 23.50, quando io ho lasciato la nave, il comandante era ancora sul ponte. E' stato straordinario". Domnica alla televisione Jurnal Tv ha detto che era effettivamente con il comandante al momento dell'impatto della Costa Concordia con gli scogli.

Domnica ha una figlia di 2 anni. "Pensare a lei mi ha dato coraggio in quei momenti", ha dichiarato alla tv. La Procura di Grosseto, sentita da Tgcom24, ha riferito però che la ragazza non era registrata tra chi si trovava a bordo della nave. Forse era sulla Concordia per un viaggio premio. Inoltre il giallo si amplia perchè non si sa dove la ragazza dormisse, particolare importante visto che alcuni passeggeri l'hanno definita "l'ombra del comandante".

Tornando alla cena, secondo il quotidiano Il Secolo XIX, al tavolo dove sedeva Schettino con la ragazza e l'ufficiale doveva esserci una coppia di Savona, che però, arrivando con cinque minuti di ritardo rispetto alla prenotazione si sarebbe vista "espropriare" il tavolo dal comandante e dal suo seguito. La coppia avrebbe così spiato Schettino, intento a intrattenere i due commensali a colpi di vino, cibo e battute. Si sarebbe alzato da tavola alle 21.05, 40 minuti prima della collisione. E durante la cena non si può dire che non avesse bevuto. Poi sarebbe salito con la misteriosa donna sulla plancia della nave.

La Costa: "Non ci risulta una donna"

L'avvocato Marco De Luca, uno dei legali della compagnia Costa Crociere ha così risposto alla domanda se Schettinosi trovasse in plancia di comando con una donna: "Non lo so, e non mi risulta. Non ne abbiamo evidenza". La Costa aggiunge che la ragazza risulta imbarcata regolarmente: pare si trovasse a bordo con un biglietto pagatole dalla madre per farle un regalo.