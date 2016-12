Gip: manovra Schettino sconsiderata

12:13

- Un "eccessivo avvicinamento all'isola con una manovra sconsiderata". Queste le accuse nei confronti del comandante della Costa Concordia, Francesco Schettino, presenti nell'ordinanza del gip di Grosseto. Il capitano avrebbe anche "sottovalutato" il danno alla nave, scrive il magistrato che non ha convalidato il fermo in carcere perché non sussisteva il pericolo di fuga.