"Vada a bordo caz...", spopola sul web

La seconda chiamata: "Coordini gli aiuti" 17:27 - Non solo in Italia ma anche nel resto del mondo la telefonata tra il comandante della Capitaneria di Porto di Livorno, Gregorio Maria De Falco, e Francesco Schettino è diventata la notizia principale. L'ordine perentorio "vada a bordo, caz..." è stato tradotto nelle diverse lingue e campeggia sulle prime pagine insieme al resto delle notizie sul naufragio della Concordia.

"Go on board, for f..ck's sake", la traduce il quotidiano "New York Post", mentre il "New York Times" riferisce che la trascrizione della conversazione è stata riportata dai due quotidiani italiani e tradotta sul sito del britannico "Guardian".



L'argentino "Clarin" spiega che una telefonata ha confermato che Schettino aveva abbandonato la nave. Nel dialogo con la Capitaneria di porto, si legge, quando si sono resi conto che era sbarcato gli hanno ordinato di ritornare a bordo, ma, secondo testimoni, non è mai ritornato.



Identica la versione fornita dalla Bbc, mentre il tabloid belga "La derniere heure" e il quotidiano "Le Soir" scrivono che si tratta della trascrizione della conversazione registrata da una scatola scatola nera e ricordano come al comandante sia stato ordinato da Livorno di risalire a bordo per coordinare l'evacuazione e di riferire il numero esatto di bambini, donne, e passeggeri.



I quotidiani spagnoli "El Mundo" e "El Pais" rimandano al Corriere della Sera. Mentre il sito di "Le Figaro" sottolinea che Schettino voleva farsi passare da eroe e pubblica il video con l'intervista esclusiva a Tgcom24 del comandante prima di venire arrestato.