Unione Consumatori:disdire crociere

- Per Massimiliano Dona, segretario dell'Unione nazionale consumatori (Unc), dopo la tragedia della nave affondata vicino l'Isola del Giglio, ci sono "i presupposti giuridici per disdire la crociera già prenotata e chiedere il rimborso". Dona segnala i tanti casi di turisti che vogliono rinunciare ai pacchetti acquistati con Costa Crociere o con altre compagnie. Per l'Unc è illegittimo da parte dei tour operator non cambiare viaggio o rimborsare.