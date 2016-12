- "Costa Concordia, vi serve assistenza?". "No...". Il dialogo tra la Capitaneria di Porto e la nave dopo che la Costa Concordia aveva urtato gli scogli "Le Scole" dell'isola del Giglio evdenziano come a bordo chi dirigeva la nave stesse sottovalutando o comunque minimizzando l'accaduto. Questi dialoghi sono precedenti agli audio già che abbiamo pubblicato nelle ultime ore.

22.12

CP— Costa Concordia avete dei problemi?

CC- si abbiamo un black-out e stiamo controllando la situazione

CP – avete bisogno di assistenza?

CC- no stiamo in zona e verifichiamo.

CP- costa concordia noi abbiamo notizie che un passeggero ha raccontato che al ristorante sono cadute delle cose dal soffitto.

CC - no abbiamo solo un black-out e stiamo controllando

CP- chiediamo conferma che avete fatto indossare i giubbotti salvagenti?

CC- confermo che stiamo verificando il black-out.

CP – ma da quanto tepo avete questo B-O

CC – una ventina di minuti

CP – teneteci al corrente.

22.24

CP- Costa concordia ci informa per favore della situazione? Allora? Rispondete!

CC-Stiamo valutando la falla.

CP- ma allora non è un B-O, è una falla!

CC- si abbiamo una falla

CP- di quale assistenza avete bisogno, visto che avete la gente a bordo con i giubbotti indossati? Volete un rimorchiatore? Qual è la situazione della gente a bordo, ci sono feriti? e dove avete la falla, da cosa è stata causata?

CC- richiediamo un rimorchiatore per assistenza e tutti hanno il giubbotto.

CP- vogliamo sapere se avete feriti a bordo e cosa ha causato la falla.

CC- a bordo non ci sono feriti non abbiamo ancora capito la causa della falla sul lato sinistro

CP- contatteremo il rimorchiatore più vicino per mandarvelo

CC- urgentemente per favore

22:34

CP – concordia per favore dammi un aggiornamento, costa concordia per favore un aggiornamento, Costa concordia aggiornateci! Costa Concordia dateci un aggiornamento e diteci quante persone avete a bordo!

CC- a bordo abbiamo 4231 persone

CP- avete problemi di navigabilità e di galleggiamento? Sappiamo che avete una falla e siete sbandati.

CC- si confermiamo

CP- chiediamo se avete lanciato il di stress

CC- (22.38) in questo momento staimo lanciando l’emergenza

CP- dirottiamo subito su di voi una unità che è in zona

CC- abbiamo bisogno di essere trainati sotto costa

CP- abbiamo gia allertato i rimorchiatori e avete al vostro fianco una motovedetta della G. DI F. se avete bisogno di trasporti urgenti è vicino a voi

CC- si li abbiamo visti ma noi per il momento non abbiamo notizie di feriti a bordo

CP- (22.40) avete anche due navi che vi stanno raggiungendo per dare assistenza immediata.

GDF – guardia costiera livorno vi comunichiamo che siamo a fianco della nave e che la nave è poggiata sul fondo a dritta. Contattate la nave.

22.44 – costa concordia cosa sta succedendo, dateci un aggiornamento vogliamo parlare col comandante. Comandate ci dica che sta succedendo! La motovedetta riferisce che siete poggiati sul fondo!

CC – no stiamo galleggiando e abbiamo almeno 40 metri di fondale, non siamo poggiati sul fondo. Me ne vado sugli scogli e poi il rimorchiatore quando arriva mi tirerà fuori.

CP – chiediamo conferma che state cercando di arrivare sulla costa!!

CC – (22.45) Stiamo andando nella costa e ora daremo anche fondo all’ancora e ci portiamo lentamente sulla montagna.

CP – chiediamo conferma che state dirigendo sotto costa per ancorarvi!

CC – (un’altra voce) Stiamo alla deriva e confermiamo che stiamo cercando di dare fondo all’ancora.

22.46

GDF – Costa concordia vogliamo sapere che state facendo a bordo!!

CC – Stiamo cercando di dare fondo all’ancora di dritta

GDF- fateci sapere se vi possiamo essere utili!

CP- Costa Concordia chiedo se il comandante sta valutando l’abbandono nave?

CC- (22.47) si sta valutando.

CC- (22.48) GDF vi chiediamo se possiamo passarvi un cavo per il rimorchio

GDF- negativo 22.58

CP- Costa Concordia chiediamo aggiornamenti!

CC- si abbiamo dichiarato l’abbandono nave!