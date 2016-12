Costa, procuratore: indagati sono 2

21:59

- "Per ora gli indagati sono due: il comandante della nave, Francesco Schettino, che è in stato di fermo, e il primo ufficiale in plancia, Ciro Ambrosio, denunciato in stato di libertà. Valuteremo eventualmente le posizioni di altre persone dopo l'udienza di convalida prevista per Schettino domani davanti al gip". Lo ha precisato in serata il procuratore capo di Grosseto, Francesco Verusio.