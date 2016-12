Il comandante della Concordia, Francesco Schettino, può tornare a casa. Lo ha deciso il gip di Grosseto, Valeria Montesarchio, che non ha convalidato il fermo e ha disposto i domiciliari. Il procuratore: "Non capisco questa decisione". La prefettura di Grosseto, intanto, ha diffuso la lista dei 28 dispersi. Nell'elenco rientrano anche le cinque vittime di cui sono stati individuati i cadaveri, che però non sono ancora stati identificati.