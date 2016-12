Costa,viste chiazze di combustibile

16:48

- Piccole chiazze di combustibile sono state segnalate intorno alla Concordia dagli elicotteri che hanno sorvolato la zona. Si tratta di combustibile "leggero", in grado cioè di evaporare. Sul posto sono all'opera i mezzi del servizio anti-inquinamento del ministero dell'Ambiente per contenere la fuoriuscita del carburante. Intanto, la Commissione Ue ha detto di essere pronta a dare assistenza all'Italia per far fronte al "tragico incidente".