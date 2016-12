Concordia, altri 3 avvisi garanzia

15:28

- La Procura di Grosseto starebbe valutando l'invio di almeno tre avvisi di garanzia per altrettanti ufficiali della Costa Concordia. E' quanto trapela da ambienti giudiziari. Molti testimoni avrebbero riferito che gli alti ufficiali, come il comandante Francesco Schettino, in custodia cautelare, avrebbero abbandonato la nave prima della conclusione delle operazioni di salvataggio.