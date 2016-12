Costa Concordia, peggiora il meteo

09:34

- Sta peggiorando la situazione meteo all'isola del Giglio, dopo due giorni di bel tempo. Il mare si sta increspando, e per le prossime ore è previsto un temporale. Una situazione che preoccupa i soccorritori, impegnati in una corsa contro il tempo per ispezionare la Costa Concordia. Il timore è che le onde possano provocare uno spostamento del relitto e farlo sprofondare a 70 metri rispetto al gradino di 37 metri su cui è appoggiato lo scafo.