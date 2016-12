Naufragio, no fuga comandante

23:16

- Non è vero che il comandante della Costa Concordia, Francesco Schettino, abbia abbandonato la nave. A sostenerlo è Katia Keyvanian, membro dell'equipaggio che sostiene di essersi imbarcata il 13 gennaio per sostituire una collega, e che spiega su Facebook come, al contrario, quando l'ultima scialuppa si e' staccata dalla nave il comandante era sul ponte 3.