Costa: "Errori dal comandante"

- In un comunicato emesso in serata, Costa Crociere parla esplicitamente di "errori di giudizio" da parte del comandante della nave Concordia, Francesco Schettino, che hanno avuto "gravissime conseguenze". "La rotta seguita dalla nave - spiega l'armatore - è risultata troppo vicina alla costa, e sembra che le sue decisioni nella gestione dell'emergenza non abbiano seguito le procedure di Costa Crociere in linea con gli standard internazionali".