Concordia, Marras: dispersi sono 17

- Secondo quanto reso noto dalla Costa Crociere durante il vertice che si è tenuto in prefettura a Grosseto, non si hanno notizie di 17 persone che erano imbarcate sulla Costa Concordia. Lo ha confermato a Tgcom24 il presidente della provincia di Grosseto, Leonardo Marras. La valutazione, spiega Marras, è stata fatta anche in base alle segnalazioni dei parenti. I dispersi sarebbero 11 passeggeri e 6 componenti dell'equipaggio.