Concordia,Monti: grazie a cittadini

19:09

- Il presidente del Consiglio, Mario Monti, ha voluto ringraziare i cittadini dell'Isola del Giglio e di Porto Santo Stefano "per la generosità offerta nel soccorso" ai passeggeri della Costa Concordia. Lo ha scritto su Facebook il presidente della provincia di Grosseto, Leonardo Marras. "Ho ricevuto la telefonata del premier. Si è complimentato per la gestione della protezione civile e ha ringraziato per la generosità dei cittadini".