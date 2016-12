Nave,"hanno detto: solo un guasto"

15:56

- "Eravamo a tavola quando abbiamo sentito un tremolio che si è fatto sempre più violento". Con queste parole Luciano Castro, uno dei sopravvissuti al naufragio del Concordia, racconta a Tgcom24 la sua disavventura. "In sala pranzo con me e la mia fidanzata c'era una coppia con una donna incinta in preda al panico - riprende -. Mentre compariva l'isola, troppo vicina, ho sentito che il problema era solo un inconveniente elettrico".