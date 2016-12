Concordia, coppia lascia ospedale

11:15

- La coppia coreana tratta in salvo la notte scorsa all'interno della Costa Concordia ha già lasciato l'ospedale di Orbetello ed è partita per Roma. E' quanto si apprende da fonti sanitarie. Sembra anche che i due coreani, marito e moglie di 29 anni, abbiano lasciato l'ospedale da una porta laterale in modo da evitare di incontrare i mass media. Dopo essere stati visitati i medici li hanno dimessi senza prognosi: stanno bene.