Isola del Giglio, il passaggio della Concordia era un "evento"

- Il passaggio della Costa Concordia presso l'isola del Giglio, così vicino alla costa e agli scogli, era in realtà un evento annunciato e concordato. Lo conferma un carteggio dell'agosto 2011, tra il comandante di Costa Crociere Massimo Gambarino, al Comando della Costa Concordia in occasione del passaggio di fronte al Giglio lo scorso 14 Agosto e il sindaco dell'isola Sergio Ortelli. La nave così vicina era considerata uno show per i turisti.

A ricostruire i particolari della vicenda è il quotidiano "La Stampa". Il 18 agosto del 2011 sulla pagina del notiziario online dell'isola del Giglio "Giglio News" veniva pubblicato uno scambio di lettere tra il sindaco Sergio Ortelli e il comandante di Costa Crociere Massimo Gambarino, al Comando della Costa Concordia in occasione del passaggio di fronte al Giglio lo scorso 14 Agosto.



Il sindaco ringraziava, entusiasta per il "passaggio ravvicinato" (come scrive il giornale online) della nave davanti al Giglio, che aveva rappresentato un "spettacolo unico" per i turisti che ebbero modo di assistitervi. "E' stato un evento bellissimo - rispondeva al sindaco il Comandante Gambarino - e spero possa divenire anche per noi di bordo, una tradizione da continuare.

Ecco il carteggio come compariva in Giglio News:



"Egregio Comandante Massimo Calisto Garbarino, dopo l'incredibile spettacolo di ieri sera, con il passaggio della supernave Concordia davanti a Giglio Porto, non potevo esimermi dall'inviarLe un messaggio di compiacimento a nome di tutta la nostra comunità, compresi i graditi ospiti turisti, omaggiati da questo importante evento. Grazie all'intercessione dell'amico carissimo Mario Palombo, storico comandante della Costa Crociere, abbiamo assistito ad uno spettacolo unico nel suo genere, diventato un'irrinunciabile tradizione di cui ne sono onorato e per questo motivo mi faccio inteprete di ringraziamento personale a Lei ed al suo equipaggio pregandola estendere la nostra riconoscenza anche alla Costa Crociere che oramai da anni premia in questo modo un'isola tra le più belle del panorama insulare nazionale. Spero vivamente di averla un giorno ospite dalle nostre parti, naturalmente previo accordo con Mario, insostituibile ed autorevole sostenitore isolano. Cordiali saluti Sergio Ortelli"

"Signor Ortelli buona sera, mi scuso per il ritardo nel rispondere alla sua graditissima lettera. E' ormai la seconda volta che effettuo il passaggio di fronte all'isola del Giglio nel mese di agosto con la Costa Concordia. Era stata una meravigliosa esperienza tre anni addietro, ed è stata altrettanto emozionante quest'anno. Ieri sera, transitando di fronte al porto, ho potuto notare le migliaia di flash delle macchine fotografiche, e si potevano anche vedere i numerosi turisti che hanno assistito al passaggio, grazie anche alla pubblicità che avete fatto su GiglioNews. Il passaggio è stato pubblicizzato anche a bordo della nostra nave, ed erano molti gli ospiti sui ponti esterni a godersi questo evento speciale. La vostra è un isola meravigliosa, proprio come piacciono a me, piccole, e che ho avuto modo di "visitare" dall'alto grazie alla tecnologia di internet. E' un piccolo paradiso che spero di poter visitare nei prossimi anni, e sono convinto che me ne innamorerò, grazie anche ai racconti del comune amico Mario. E' stato un evento bellissimo, e spero possa divenire anche per noi di bordo, una tradizione da continuare. Nell'augurare ogni bene e prosperità alla vostra comunità, colgo l'occasione di porgere i miei più cordiali saluti. Massimo Calisto Garbarino"



Il sindaco del Giglio: il saluto non è una prassi

"Non è assolutamente una prassi e le mie parole erano rivolte al comandante della Concordia, Massimo Calisto Garbarino, in navigazione il 9 agosto scorso, che aveva fatto un regalo ai turisti, in piena sicurezza, e forse aveva anche voluto salutare un vecchio comandante della Costa". Con queste parole il sindaco risponde a proposito della e-mail inviata a chi guidava la nave in quell'occasione e che aveva salutato con le sirene passando vicino all'Isola.



"Non è assolutamente una prassi - ribadisce il sindaco - né si tratta di un saluto programmato. Talvolta i comandanti della Costa hanno reso così onore anche a un loro collega in pensione, maestro dei comandanti della Costa, che vive sei mesi l'anno qui da noi. Ma sempre in piena sicurezza e, comunque in questo periodo non c'è".