Costa Concordia, mancano 40 persone

21:08

- Sarebbero circa una quarantina le persone che mancano all'appello dopo il naufragio della Costa Concordia. Lo riferisce il portavoce della Capitaneria di Livorno, Emilio De Santos, dopo aver confrontato la lista passeggeri e l'elenco delle persone tratte in salvo. Secondo il responsabile non è comunque possibile parlare ancora di dispersi perché potrebbero non essersi "registrati" al loro arrivo a terra.