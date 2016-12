foto Tgcom24

21:05

- Francesco Schettino, comandante della nave Costa Concordia, naufragata davanti all'isola del Giglio, è stato posto in stato di fermo. I reati a suo carico e a carico del primo ufficiale in plancia, Ciro Ambrosio, sono di omicidio colposo plurimo, naufragio e abbandono della nave mentre c'erano ancora molti passeggeri da trarre in salvo. Il comandante è stato trasferito nel carcere di Grosseto.