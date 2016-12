Nave Costa,ministero apre inchiesta

19:30

- Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in stretto raccordo con il comando generale della Capitaneria di porto, ha avviato un'indagine ministeriale per accertare le dinamiche ed eventuali responsabilità dell'incidente. Lo comunica una nota del Ministero che aggiunge che la nave è stata messa in sicurezza dalla Capitaneria di porto di Livorno per evitare fuoruscite di sostanze inquinanti, anche attraverso il travaso del prodotto".