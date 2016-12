Concordia, rotta nave era sbagliata

13:15

- La Costa Concordia stava seguendo una "rotta sbagliata, non doveva trovarsi nel punto dove ha impattato lo scoglio". Lo ha riferito una fonte anonima vicina all'inchiesta tecnica avviata per chiarire le cause dell' incidente vicino all'Isola del Giglio. "Se questo sia avvenuto per un errore umano, per un guasto ai dispositivi di bordo o per la concomitanza di entrambe le cause - ha detto - dovrà essere accertato dalle indagini appena avviate".