Correlati Tutto sul naufragio

17:55

- Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha inviato un messaggio al Prefetto di Grosseto per esprimere i sentimenti di cordoglio e di solidarietà ai familiari delle vittime della nave Concordia. Il Capo dello Stato ha rivolto anche un vivo apprezzamento alle strutture della sicurezza in mare e della protezione civile, nonché di gratitudine alla Regione Toscana e alla comunità dell'Isola del Giglio per l'alto senso di solidarietà.