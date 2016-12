Concordia, a bordo un reality di parrucchieri

Sulla nave c'erano decine di parrucchieri, tra cui alcuni romagnoli, che avrebbero dovuto prendere parte a 'Professione lookmaker', un corso di formazione per parrucchieri e hair stylist previsto proprio a bordo della nave della Costa. Al termine della crociera trenta di loro, secondo il programma, avrebbero dovuto accedere ad un reality di alcune puntate su una tv nazionale per la proclamazione del 'Lookmaker 2012', con un premio di 100mila euro da utilizzare per ristrutturare la propria azienda.



Il percorso avrebbe dovuto preparare i partecipanti ad affrontare il casting finale per la scelta dei concorrenti alla trasmissione tv, condotta da Francesca Rettondini. In programma durante la crociera pure escursioni e sfilate di moda, anche con abiti "vintage" dell'ultimo quarto di secolo della storica della moda Mara Parmegiani.

La curiosità: Francesca Rettondi in un film su un naufragio

Francesca Rettondini aveva vissuto, almeno sul grande schermo, un'esperienza simile a quella della Costa. Era stata, infatti, tra i protagonisti di Ghost Ship (Nave Fantasma), un film horror americano del 2002 che annoverava nel casta anche Gabriel Byrne. Nella pellicola, ispirata liberamente al vero naufragio dell'Andrea Doria, si raccontava di una nave da crociera italiana che negli anni Sessanta affondava per poi ricomparire come relitto dopo 40 anni. Francesca interpretava una cantante italiana, vittima di un orribile delitto che si vendicava con i cacciatori di tesori accorsi a saccheggiare la nave.