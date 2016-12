Concordia viaggiava fuori rotta

11:57

- La Costa Concordia doveva passare a 5 miglia dalla costa, secondo quanto prevedono le misure di sicurezza nel tratto interessato. La nave invece, per motivi che dovranno essere appurati, sarebbe passata a solo un miglio dalla costa dell'isola toscana. Sulle cause dell'incidente è stata aperta un'inchiesta amministratativa dalla Capitaneria di porto, che in queste ore sta interrogando il comandante della Concordia.