Concordia, finiti farmaci al Giglio

10:50

- Sindaco e amministratori dell'Isola del Giglio mobilitati nella catena umana per soccorrere i passeggeri della nave affondata nella notte. Ora c'è l'emergenza farmaci: "Abbiamo terminato le scorte", dice il vice sindaco Mario Pellegrini. Intanto circa 600 passeggeri dopo essere stati tratti in salvo sono arrivati all'aeroporto di Fiumicino e stanno raggiungendo in pullman due alberghi.