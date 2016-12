Concordia,si cercano dieci dispersi

08:11

- Ore dopo il naufragio della nave della Costa Crociere a largo dell'isola del Giglio si stanno cercando passeggeri dispersi. Potrebbero essere una decina e non è escluso che qualcuno possa essere rimasto intrappolato nella nave. Ci sono state parecchie persone che si sono gettate in acqua al momento dell'incidente, si cercano dispersi anche in mare. Le ricerche vengono fatte con l'ausilio di elicotteri e natanti.