Nave incagliata,emergenza naufraghi

01:04 - Emergenza naufraghi sull'Isola del Giglio dopo l'incidente in mare occorso alla nave da crociera Costa Concordia. "Siamo in piena emergenza", ha detto il sindaco dell'isola che si appresta ad accogliere gli oltre 4mila passeggeri evacuati. Per fronteggiare la crisi il parroco ha aperto la chiesa per ospitare le persone.