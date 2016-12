Firenze,rapina alle poste: 3 feriti

10:23

- Rapina con feriti in un ufficio postale a Firenze, in via Canova, alla periferia della città. Secondo quanto spiegato al momento dalla polizia un uomo, armato, ha ferito tre persone che si trovavano all'interno dell'ufficio, ed e' stato poi arrestato dai carabinieri. Sul posto intervenuti anche i sanitari inviati dal 118.