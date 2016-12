Pistoia, lite per antenna: feriti

00:56

- Una lite tra due condomini per la sistemazione dell'antenna è sfociata in uno scontro sul tetto di un edificio, a Pistoia, durante il quale è stato impiegato un machete. Feriti entrambi gli inquilini, un muratore tunisino di 36 anni, sposato, padre di due figli, e un pistoiese di 61 anni. Sulle cause della lite sono in corso gli accertamenti dei carabinieri.