Casa inagibile: anziano si barrica

- La casa è stata dichiarata inagibile, ma lui non vuole lasciarla. Protagonista della vicenda, a Livorno, un uomo di 102 anni ha "resistito" ai tentativi di vigili urbani, vigili del fuoco e operatori del 118 di convincerlo ad andare via dalla sua casa. Secondo i pompieri il soffitto è a rischio di crollo ma l'ultracentenario non vuole andarsene: "L'ho comprata nel 1956, voglio morire qui". Solo dopo 12 ore ha accettato il ricovero in ospizio.