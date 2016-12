Firenze, detenuto si suicida

17:46

- Un detenuto si è tolto la vita nel penitenziario fiorentino di Sollicciano impiccandosi nel bagno della cella. Si tratta di un italiano sui trent'anni, in carcere per furto da alcuni mesi: sarebbe uscito a fine 2012. Non ha lasciato biglietti. Il Sappe, sindacato degli agenti di polizia penitenziaria, accusa: "Dall'inizio del 2012 contiamo già 3 morti in carcere e 6 tentati suicidi: è emergenza sovraffollamento".