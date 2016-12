Prato, cadavere in tipografia: ipotesi omicidio

foto LaPresse 17:07 - Un uomo è stato trovato morto all'interno di una tipografia a Prato: secondo i primi accertamenti, sarebbe stato ucciso. La vittima, 45 anni, presenterebbe ferite alla testa inferte forse con un oggetto contundente. Il corpo dell'uomo, che lavorava nella stessa tipografia, è stato rinvenuto da una collega all'apertura degli uffici. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. - Un uomo è stato trovato morto all'interno di una tipografia a Prato: secondo i primi accertamenti, sarebbe stato ucciso. La vittima, 45 anni, presenterebbe ferite alla testa inferte forse con un oggetto contundente. Il corpo dell'uomo, che lavorava nella stessa tipografia, è stato rinvenuto da una collega all'apertura degli uffici. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

La vittima si chiamava Andrea Manzuoli, e lavorava nella stessa ditta in cui è stato trovato cadavere, la "Cartotecnica Beusi".



A scoprire il cadavere di Manzuoli è stata questa mattina una collega dell'uomo, quando intorno alle 7,40 è entrata nell'azienda per tornare al lavoro. Il cadavere era riverso in terra in un lago di sangue. Sul posto è intervenuta l'ambulanza con il medico a bordo, che non ha potuto far altro che constatare l'avvenuto decesso.



Da quanto emerso non sarebbero stati rilevati segni di effrazione sulla porta di ingresso della tipografia. Non si esclude possa trattarsi di un tentativo di furto sfociato in omicidio. Sul posto anche i militari del Ris, che stanno compiendo i rilievi.



I colleghi: Andrea era un barbone strappato alla strada

L'uomo trovato morto era un barbone, come raccontano i suoi colleghi della tipografia "Cartotecnica Beusi". "L'avevamo accolto - raccontano - grazie al titolare. Era un uomo che avevamo strappato alla strada e gli avevamo dato una speranza". E ancora: "Con noi era molto generoso e servizievole - racconta il titolare Massimo Prioreschi -. Non diceva mai di no. Poi, non so se fuori avesse problemi con altre persone".



Il ritrovamento

"Ho aperto la porta, sono entrata e l'ho visto vicino alla cucina in una lago di sangue - dice la collega che ha trovato il corpo di Andrea. Il medico legale non ha ancora stabilito il momento esatto in cui Manzuoli è stato ucciso. Non è ancora stato stabilito se le ferite riportate dall'uomo, che al momento del ritrovamento era scalzo, siano riconducibili unicamente a percosse: secondo indiscrezioni sul corpo ci sarebbero anche dei tagli, ma i carabinieri non hanno repertato alcun coltello. Mentre è emerso che qualcuno ha rovistato sia in azienda che nella roulotte di Manzuoli.



La ditta aveva chiuso nel primo pomeriggio del 31 dicembre e alle 13,30 i dipendenti si erano salutati facendosi gli auguri. E' stata l'ultima volta che i colleghi hanno visto vivo Manzuoli. L'uomo, che viveva in una roulotte parcheggiata nel cortile davanti al capannone della tipografia, possedeva le chiavi del locale perché il titolare gli aveva concesso di usare la cucina e il bagno della ditta per le sue esigenze.



La vittima aveva un fratello e una sorella. Quest'ultima ha spiegato che i rapporti con il fratello assassinato erano difficili: "L'ultima volta che l'ho visto - ha detto Katia Manzuoli - era ottobre".