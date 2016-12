Arezzo, trentenne sequestrata e violentata per ore: la polizia cerca tre nordafricani

Sarebbe stata sequestrata, segregata e violentata da tre nordafricani in un casolare della Valdichiana. La vittima è una trentenne, che sarebbe stata attirata con un pretesto e poi bloccata e abusata a turno dai tre. Del caso si occupa la squadra mobile di Arezzo , che indaga per rintracciare i tre stranieri. La violenza sessuale è provata dai riscontri medici.

La notizia era stata tenuta sotto stretto riserbo per giorni ed è apparsa sulla Nazione di sabato. Dopo una notte da incubo, la donna è stata soccorsa all'alba nelle campagne della zona da un uomo, a cui ha chiesto aiuto raccontando in lacrime di essere stata violentata dai tre, per poi avere un lieve malore. Sembra che si tratti di un'italiana. La giovane era sotto shock, seminuda e con segni di violenza al volto ed ecchimosi alle braccia.



All'ospedale San Donato di Arezzo è poi stata ricoverata in codice rosa. Una volta entrata nel casolare, la donna sarebbe stata legata ai polsi dai suoi tre aguzzine e violentata. Secondo alcune indiscrezioni i tre magrebini sarebbero stati identificati e gli investigatori sarebbero sulle loro tracce. I reati ipotizzati sono sequestro di persona, lesione e violenza sessuale.