Arezzo,treno bloccato per guasto

I Vigili del fuoco di Arezzo stanno intervenendo, su richiesta della Prefettura, lungo la linea ferroviaria lenta per Roma nei pressi dell'abitato di Castiglione del Lago, in provincia di Perugia, per prestare assistenza ai passeggeri di un treno fermo per un guasto. E' quanto si spiega dai Vigili del fuoco della Toscana. Secondo quanto emerso, i pompieri sarebbero intervenuti con gruppi elettrogeni.