Arezzo, precipita ultraleggero nel bosco: due persone restano uccise

Un velivolo è precipitato in un bosco in località Modine, tra i comuni di Loro Ciuffenna e Castelfranco di Sopra, in provincia di Arezzo. Sono due, secondo le prime informazioni, le vittime dell'incidente. L'ultraleggero era partito dalla zona di Cavriglia, sempre in provincia di Arezzo, dove era in programma un raduno di velivoli simili. I soccorsi sono arrivati sul posto e i vigili del fuoco stanno provvedendo a spegnere le fiamme.