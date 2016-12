Arezzo, pirata della strada travolge e uccide anziano: arrestata

Una 44enne di Capolona (Arezzo) è stata arrestata per lesioni personali colpose, fuga e omesso soccorso dopo aver provocato un incidente in cui è morto un uomo di 83 anni. La donna nella notte tra martedì e mercoledì aveva investito l'anziano in sella alla sua bici, e poi era fuggita. Rintracciata dai carabinieri è risultata anche positiva all'alcoltest.