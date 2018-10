Arezzo, picchia un cliente per un antipasto: ristoratore rinviato a giudizio

E' finita in Tribunale, con la prima udienza che si è già svolta e la sentenza attesa per fine anno, la vicenda di un 61enne picchiato da un ristoratore, ad Arezzo, per aver ordinato solamente un antipasto . Il cliente, che aveva prenotato un pranzo a base di prodotti tipici con un gruppo di amici, non aveva trovato il menu concordato e, deluso dall'offerta, si era limitato a consumare un antipasto mandando su tutte le furie il proprietario del locale.

Il ristoratore, un 57enne che è stato rinviato a giudizio con l'accusa di lesioni gravi, si è infuriato al punto tale da aver iniziato a picchiare il cliente provocandogli la frattura del naso e quella di tre costole al termine di una accesa discussione. Secondo quanto ricostruito in seguito alla deposizione in Aula dei testi, il cliente 61enne aveva chiamato il ristorante per prenotare un pranzo a base di prodotti tipici locali, tra cui i fegatelli. La sorpresa dell'uomo e degli amici che si trovavano con lui è arrivata nel momento in cui, una volta riunitisi a tavola, non hanno trovato nulla di quanto concordato in precedenza al telefono con il padre del proprietario del locale. A quel punto, probabilmente delusi da quanto proposto dal menu del ristorante, gli amici si sono limitati a ordinare solamente qualche antipasto.



E nel momento in cui la comitiva si è diretta alla cassa per pagare il conto si è accesa una violenta discussione con il ristoratore che ha accusato il gruppo di aver ordinato soltanto un antipasto. Il tutto è poi degenerato con il padrone che ha messo le mani addosso al cliente che, essendosi ritrovato con naso fratturato e tre costole rotte, non ha potuto evitare di denunciarlo. Svoltasi la prima udienza, resta l'attesa, e la curiosità, per la sentenza.