12:31 - Dramma in località Monastero, tra i comuni di Bagnoro e Santa Firmina, nell'Aretino: marito e moglie sono stati trovati senza vita nella loro abitazione. Si tratta di Graziano Rossi, 53 anni, e Maria Paola Trippi, 51. L'allarme poco dopo la mezzanotte: a scoprire i corpi i figli che vivono nella stessa villetta. L'arma che ha sparato è una doppietta, un fucile da caccia detenuto nell'abitazione. Si pensa a un omicidio-suicidio.

Omicidio-suicidio: morti due coniugi di Rossella Ivone

L'uomo, poco dopo la mezzanotte, ha esploso un primo colpo di fucile, una doppietta da caccia, contro la moglie, che era a letto e forse dormiva. Poi ha rivolto l'arma verso di sé togliendosi la vita. Entrambi i corpi sono stati trovati in camera. Sono stati i familiari, probabilmente svegliati dai colpi, a dare l'allarme. Inutile l'intervento del 118. Le salme sono state poi trasportate all'obitorio dell'ospedale San Donato a disposizione della procura di Arezzo.



La polizia ha già sentito gli altri occupanti della villetta e raccolto elementi per cercare di ricostruire quanto accaduto: attualmente l'ipotesi più accreditata è quella dell' omicidio-suicidio anche se al momento, nella vita della coppia, non sarebbero emersi particolari che avrebbero potuto far pensare ad un gesto così tragico. L'uomo era titolare dell'impresa edile Edil 3l, anche la moglie era un'imprenditrice. La coppia aveva tre figli, tra i 20 e i 30 anni.



Liti per gelosia - Potrebbe esserci stata una violenta crisi di gelosia alla base dell'omicidio-suicidio. Secondo quanto emerge dai racconti di parenti e conoscenti, la coppia sarebbe stata unita ma negli ultimi mesi si sarebbero verificate spesso delle violente discussioni, sembra scaturite proprio da accesi attacchi di gelosia da parte del marito. Graziano Rossi era titolare di un'azienda edile che si occupa di ristrutturazioni e la moglie lo aiutava in azienda. I due erano già diventati nonni ed erano in attesa di un altro nipotino.