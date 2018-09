Arezzo, cinque avvisi garanzia per i due impiegati morti all'Archivio di Stato

Sarebbero cinque gli avvisi di garanzia inviata ad altrettante persone nell'ambito delle indagini sulla morte di Filippo Bagni e Piero Bruni, i due dipendenti dell'Archivio di Stato di Arezzo uccisi per una fuga di gas argon. La procura, che indaga per omicidio colposo plurimo, ha disposto l'autopsia per lunedì.