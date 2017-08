Arezzo, bimbo cade dalla finestra di un appartamento della Caritas: è grave

Ad Arezzo un bimbo di 20 mesi è caduto dalla finestra di un appartamento della Caritas posto al primo piano, facendo un volo di cinque metri. Soccorso dal 118, il piccolo è stato trasportato all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dove è ricoverato in prognosi riservata . Le sue condizioni vengono definite gravi ma stabili. In casa c'erano la madre, una 35enne romena, che stava dormendo, il gemellino del bimbo caduto e un fratellino più grande.

Mentre la mamma ancora dormiva, il bimbo si sarebbe arrampicato su una seggiola e poi sul tavolo appoggiato alla finestra e da lì sarebbe poi precipitato. Immediato l'allarme, con l'arrivo di polizia e 118. Il pm Angela Masiello ha disposto il sequestro dell'appartamento in cui è avvenuto l'incidente.



Il magistrato ha anche dato disposizione perché gli altri figli venissero dati in affido provvisorio. La mamma è stata portata in questura dove è stata sentita come testimone dai poliziotti che conducono le indagini.