Arezzo, "andiamo in gita?", due prof facevano sesso con gli studenti

11:37 - Un sms in codice ("Andiamo in gita in campagna") e due professoresse dell'Aretino, 38 e 43 anni, si vedevano con alcuni studenti, tutti maggiorenni, dopo la scuola per trascorrere lieti pomeriggi con giochi erotici in un appartamento preso in affitto. A scoprire le relazioni tra docenti e alunni un'agenzia investigativa, incaricata dal marito di una delle insegnanti, insospettito dall'atteggiamento della moglie.

Quando gli investigatori, riporta La Nazione, hanno scoperto che i doposcuola tutto erano fuorché che pomeriggi trascorsi all'insegna della cultura e del sapere, prima di avvisare il marito tradito hanno pensato bene di farsi affiancare da uno psicologo. Troppo grande sarebbe stato per l'uomo scoprire la relazione della moglie con alcuni studenti.