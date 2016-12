Americana uccisa a Firenze, si riapre il caso: Cheik era già fuori casa al momento del delitto?

Vacilla il castello accusatorio nei confronti di Cheik Tidiane Diaw , l' uomo arrestato per l'uccisione - avvenuta l' 8 gennaio 2016 a Firenze - della ragazza americana Ashley Olsen . La perizia medico-legale sulla salma della vittima provoca infatti alcuni dubbi e incertezze: la morte sarebbe avvenuta per strozzamento tra 12 e le 12.30 , ma a quell'ora il presunto assassino era già uscito dalla casa dove si è consumato il delitto .



A provarlo sono le stesse telecamere che avevano incastrato il senegalese, ripreso insieme ad Ashley dopo averla conosciuta in discoteca e con la quale aveva passato una notte di droga e sesso. Per la Procura gli esiti dell'accertamento non modificano per nulla la ricostruzione degli investigatori, mentre i difensori dell'africano annunciano battaglia di fronte al Tribunale del Riesame.