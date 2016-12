Alluvione Maremma, l'emergenza continua: soccorritori setacciano fossi e torrenti

16:24 - Dopo una notte di ricerche non risultano, al momento, altre vittime per il maltempo in Maremma. Martedì notte sono stati recuperati i corpi delle due sorelle Marisa e Graziella Carletti, travolte in auto dalla piena di un fosso a Manciano (Grosseto). Rimangono evacuate le famiglie sfollate. Numerosi i casolari isolati e le fattorie ancora sott'acqua.

Gruppi Saf dei vigili del fuoco, cioè la specializzazione che comprende il soccorso fluviale, stanno setacciando l'ampia area colpita dalla violenza del maltempo tra Manciano ed Orbetello. Obiettivo verificare compiutamente che nessun'altra persona sia rimasta vittima della bomba d'acqua di ieri. Attivate anche ispezioni aeree in elicottero.