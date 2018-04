Allerta meteo in Toscana, in arrivo temporali e vento forte

Rovesci e temporali in arrivo in Toscana, dove la Protezione civile ha emesso un'allerta gialla per maltempo. Sulla regione la perturbazione in transito sulla penisola porterà violente precipitazioni, che si diraderanno nella notte fino a un miglioramento previsto per giovedì mattina. Le piogge saranno più intense sulle zone settentrionali e nord-occidentali e potranno essere associate a colpi di vento o locali grandinate.