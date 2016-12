Allarme per Fiorentina-Tottenham Mille agenti di rinforzo in città

10:48 - Mille agenti di rinforzo saranno impiegati a Firenze per garantire l'ordine pubblico in occasione del match di Europa League Fiorentina-Tottenham di giovedì. Previsti controlli negli aeroporti e presidi a difesa di piazze e monumenti. Attenzione alta per un gruppo di una cinquantina di hooligans che sarebbero in arrivo nel capoluogo toscano. In tutto, sono attesi circa 2.500 tifosi inglesi.

"Siamo al lavoro per prevenire tutto quello che potrebbe accadere alla luce delle esperienze anche recenti", ha detto il questore Raffaele Micillo, riferendosi ai disordini causati dai tifosi del Feyenoord a Roma.



"Abbiamo messo a punto un dispositivo per seguire i tifosi nei loro spostamenti", ha affermato. I controlli partiranno la mattina di mercoledì e termineranno il giorno dopo la partita. Ci saranno poliziotti in tenuta antisommossa schierati a protezione di piazze e monumenti. "Parallelamente - ha aggiunto Micillo - un gruppo di agenti effettuerà controlli per evitare che i tifosi possano essere riforniti di alcol".



I primi controlli scatteranno agli aeroporti di Firenze, Pisa e Bologna, dove arriverà la maggior parte dei supporter. Attenzione particolare per un gruppo di ultras conosciuti come violenti, una cinquantina in tutto, che secondo alcune segnalazioni della polizia inglese sarebbero in arrivo a Firenze.



Per il giorno della partita, è previsto l'impiego complessivo di circa 1.300 agenti. I tifosi raggiungeranno lo stadio con bus navette. Allo studio anche l'ipotesi di istituire una navetta ferroviaria dalla stazione di Santa Maria Novella a quella di Campo di Marte.