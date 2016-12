87enne sposa la fidanzata brasiliana del figlio per evitarne il rimpatrio

16:55 - Un uomo 87 anni ha sposato la fidanzata straniera del figlio per impedirne il rimpatrio. Le nozze sono avvenute un anno fa a Villafranca, un piccolo paesino della Lunigiana in provincia di Massa Carrara, tra un anziano vedovo e una giovane donna brasiliana, fidanzata del figlio che, in attesa del divorzio ufficiale dalla ex moglie, non avrebbe potuto sposarla. Alla donna stava per scadere il permesso di soggiorno.

Nel piccolo paese di montagna tutti erano a conoscenza della decisione presa dai tre per evitare l'allontanamento della donna. Una storia "singolare" che a opinione di tutti parla una coppia resa felice dal bel gesto di un anziano padre.