25 Aprile, tensioni a Firenze: la Digos arresta 4 manifestanti

Quattro manifestanti "antifascisti" sono stati arrestati a Firenze mentre tentavano, con altre 50 persone, di entrare in piazza Santa Croce per disturbare la cerimonia del 25 Aprile con il sindaco Dario Nardella e le altre autorità. La Digos li ha bloccati per violenza e resistenza a pubblico ufficiale in seguito a tensioni in via Verdi, dove c'è stata una carica. Tra i quattro c'è anche una donna.